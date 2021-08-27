Третій день Паралімпіади-2020: всі медалі українських спортсменів 27 серпня

Золота медалістка Паралімпійських ігор-2020 у Токіо Анастасія Стеценко / Фото: Reuters
У п'ятницю, 27 серпня, на Паралімпіаді-2020 у Токіо збірна України завоювала 13 медалей. З них 2 золоті, 7 срібних і 4 бронзові. Відмінний результат наших паралімпійців!
Читайте також: Другий день Паралімпіади-2020: всі медалі українських спортсменів 26 серпня
ВСІ МЕДАЛІСТИ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ 27 СЕРПНЯ
- Мар'яна Шевчук (жінки, паверліфтинг, до 55 кг)
- Ганна Стеценко (жінки, плавання, 400 м вільний стиль в класі – S13)
- Владислав Білий (чоловіки, легка атлетика, метання списа – F38)
- Сергій Кліпперт (чоловіки, плавання 100 м на спині – S12)
- Андрій Трусов (чоловіки, плавання 200 м комплексний стиль SM7)
- Кирило Гаращенко (чоловіки, плавання 400 м вільний стиль – S13)
- Катерина Денисенко (жінки, плавання на спині – S8)
- Євгенія Бреус, Олена Федота, Наталя Мандрик, Наталя Морквич (жінки, командне фехтування на візках)
- Анастасія Москаленко (жінки, легка атлетика, метання булави)
- Юлія Павленко (жінки, легка атлетика, стрибки в довжину Т11)
- Єгор Дементьєв (чоловіки, велотрек, 4000 м гонка переслідування C5)
- Юлія Іваницька (жінки, дзюдо, до 48 кг)
- Наталія Ніколайчик (жінки, дзюдо, до 52 кг)
Мар'яна Шевчук виборола друге золото для України на Паралімпійських іграх у Токіо. Українка виступала в змаганнях з паверліфтингу серед жінок, в категорії вагою до 55 кг.
Для Ганни Стеценко це четверта нагорода найвищого ґатунку на Паралімпіадах, в Ріо-2016 вона стала триразовою паралімпійської чемпіонкою.
Дивіться також: Медальний залік Паралімпіади-2020 у Токіо