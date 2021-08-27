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Третий день Паралимпиады-2020: все медали украинских спортсменов 27 августа

Сергей Шаховец
27 августа, 16:41
Пятница стала рекордной для сборной Украины по количеству завоеванных медалей с начала Паралимпийских игр в Токио. Наши атлеты завоевали 13 наград

Золотая медалистка Паралимпийских игр-2020 в Токио Анастасия Стеценко / Фото: Reuters

В пятницу, 27 августа, на Паралимпиаде-2020 в Токио сборная Украины завоевала 13 медалей. Из них 2 золотые, 7 серебряных и 4 бронзовые. Отличный результат наших паралимпийцев!

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ВСЕ МЕДАЛИСТЫ СБОРНОЙ УКРАИНЫ 27 АВГУСТА

Золото (2)

  • Марьяна Шевчук (женщины, пауэрлифтинг, до 55 кг)
  • Анна Стеценко (женщины, плавание, 400 м вольный стиль в классе – S13)

Серебро (7)

  • Владислав Билый (мужчины, легкая атлетика, метание копья – F38)
  • Сергей Клипперт (мужчины, плавание 100 м на спине – S12)
  • Андрей Трусов (мужчины, плавание 200 м комплексный стиль SM7)
  • Кирилл Гаращенко (мужчины, плавание 400 м вольный стиль – S13)
  • Екатерина Денисенко (женщины, плавание на спине – S8)
  • Евгения Бреус, Елена Федота, Наталья Мандрык, Наталья Морквыч (женщины, командное фехтование на колясках)
  • Анастасия Москаленко (женщины, легкая атлетика, метание булавы)

Бронза (4)

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  • Юлия Павленко (женщины, легкая атлетика, прыжки в длину Т11)
  • Егор Дементьев (мужчины, велотрек, 4000 м гонка преследования C5)
  • Юлия Иваницкая (женщины, дзюдо до 48 кг)
  • Наталия Николайчик (женщины, дзюдо до 52 кг)

Марьяна Шевчук / Фото: Getty Images

Марьяна Шевчук завоевала второе золото для Украины на Паралимпийских играх в Токио. Украинка выступала в соревнованиях по пауэрлифтингу среди женщин, в категории весом до 55 кг.

Анна Стеценко золотая медалистка Паралимпиады-2020 / Фото: Reuters

Для Анны Стеценко это четвертая награда высшей пробы на Паралимпиадах, в Рио-2016 она стала трехкратной паралимпийской чемпионкой.

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