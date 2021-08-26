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Другий день Паралімпіади-2020: всі медалі українських спортсменів 26 серпня

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
26 серпня, 15:56
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Четвер не став для українських спортсменів таким багатим на медалі, на відміну від попереднього дня змагань. Проте наші паралімпійці зуміли здобути срібло у плаванні
Єлизавета Мерешко завоювала другу нагороду на Паралімпіаді-2020
Єлизавета Мерешко завоювала другу нагороду на Паралімпіаді-2020 / Фото: Reuters

У четвер, 26 серпня, на Паралімпіаді-2020 у Токіо збірна України завоювала одну медаль. Українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула срібну нагороду у фіналі запливу комплексним стилем на дистанції 200 метрів.

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Тепер в активі українців 9 медалей: 1 золота, 6 срібних і 2 бронзові.

ВСІ МЕДАЛІСТИ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ 26 СЕРПНЯ

Silver MedalСрібло

  • Єлизавета Мерешко (Жінки, плавання 200 м., комплексний стиль в класі SM6)

Єлизавета Мерешко принесла срібну медаль в скарбничку збірної України на Паралімпіаді-2020
Єлизавета Мерешко принесла срібну медаль в скарбничку збірної України на Паралімпіаді-2020 / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що вчора, 25 серпня, на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо українські спортсмени завоювали 8 медалей. Найкраще українці виступили у плаванні, де вони виграли п'ять нагород.

Першу медаль для збірної України завоювала фехтувальниця Євгенія Бреус. У сутичці за бронзу вона була сильнішою за спортсменку з Угорщини.

Фехтувальниця Євгенія Бреус виграла першу медаль для збірної України на Паралімпіаді-2020
Фехтувальниця Євгенія Бреус виграла першу медаль для збірної України на Паралімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Потім плавець Антон Коль добув срібну медаль у плаванні на дистанції 100 метрів.

Антон Коль завоював перше срібло України на Паралімпіаді-2020
Антон Коль завоював перше срібло України на Паралімпіаді-2020 / Фото: Reuters

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А перше золото принесла прапороносець збірної України Єлизавета Мерешко. Українська плавчиня у фінальному запливі на дистанції 50 метрів вільним стилем встановила олімпійський рекорд 33.11 сек.

Першу золоту медаль на Паралімпіаді-2020 виграла плавчиня Єлизавета Мерешко
Першу золоту медаль на Паралімпіаді-2020 виграла плавчиня Єлизавета Мерешко / Фото: Колаж: Сьогодні

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