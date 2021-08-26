Другий день Паралімпіади-2020: всі медалі українських спортсменів 26 серпня

У четвер, 26 серпня, на Паралімпіаді-2020 у Токіо збірна України завоювала одну медаль. Українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула срібну нагороду у фіналі запливу комплексним стилем на дистанції 200 метрів.
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Тепер в активі українців 9 медалей: 1 золота, 6 срібних і 2 бронзові.
ВСІ МЕДАЛІСТИ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ 26 СЕРПНЯ
Срібло
- Єлизавета Мерешко (Жінки, плавання 200 м., комплексний стиль в класі SM6)
Нагадаємо, що вчора, 25 серпня, на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо українські спортсмени завоювали 8 медалей. Найкраще українці виступили у плаванні, де вони виграли п'ять нагород.
Першу медаль для збірної України завоювала фехтувальниця Євгенія Бреус. У сутичці за бронзу вона була сильнішою за спортсменку з Угорщини.
Потім плавець Антон Коль добув срібну медаль у плаванні на дистанції 100 метрів.
А перше золото принесла прапороносець збірної України Єлизавета Мерешко. Українська плавчиня у фінальному запливі на дистанції 50 метрів вільним стилем встановила олімпійський рекорд 33.11 сек.
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