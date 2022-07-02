Тремти, Фенербахче! Динамо здобуло першу перемогу на зборах у Швейцарії

Динамо перемагає на зборах Сьон

Сьогодні київське Динамо провело свій третій благодійний матч у рамках швейцарського туру. Після нічиєї з Івердоном та поразки від Лозанни суперником колективу Луческу став Сьон, сьома команда чемпіонату за підсумками минулого сезону

Попри більш класного суперника, Динамо все ж таки змогло здобути перемогу. На 35-й хвилині українці розіграли гарну комбінацію в пас, після якої Волошин прострілив на Ваната.

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Владислав не промахнувся майже по порожніх воротах. Кияни мали ще шанси розвинути свій успіх, але зрештою задовольнилися мінімальною перемогою. Наступним суперником Динамо на зборах у Швейцарії стане Янг Бойз.

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Нагадаємо, що для "біло-синіх" команда з Берна викликає не найприємніші спогади. Саме від "жовто-чорних" Динамо вилетіло у кваліфікації Ліги чемпіонів п'ять років тому (3:1 удома та 0:2 у гостях).

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Тепер же Янг Бойз допомагатиме "Динамо" готуватися до нового відбору ЛЧ. У другому кваліфікаційному раунді підопічні Луческу поміряються силами з Фенербахче. Поєдинки відбудуться 20 та 27 липня.