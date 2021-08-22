Поганий дзвіночок перед Рапідом: Зоря ледь не упустила перемогу над Маріуполем

Неймовірна перестрілка в матчі 5 туру Маріуполь - Зоря / Фото: официальный сайт УПЛ

Поєдинок між Маріуполем і Зорею відкривав недільну програму 5 туру Прем'єр-ліги. Команда Віктора Скрипника приїхала до Маріуполя після принизливої поразки 0:3 від Рапіда в Лізі чемпіонів. Мотивація футболістів Зорі реабілітуватися перед власними вболівальниками зашкалювала.

Луганська команда в першому таймі приголомшила свого суперника натиском. Відкрив рахунок в матчі Євген Назарина, який гарматним ударом метрів з 25-ти розпечатав ворота Кудрика.

Через декілька хвилин свій перший гол в матчі забив нападаючий Зорі Шахаб. Партнер по атаці іранця – Олександр Гладкий підтримав колегу і довів рахунок до розгромного – 0:3.

У другому таймі Зоря мало не упустила свою, здавалося, легку перемогу. Спочатку азовець Андрій Кулаков зміг відквитати один гол. Після чого Шахаб оформив дубль довівши рахунок до комфортного 1:4. А ось те, що відбулося в кінці матчу ніхто не міг передбачити. Маріуполь зумів на останніх хвилинах гри забити два голи, але врятувати матч не вистачило часу.

Підсумок матчу – домашня поразка Маріуполя – 3:4. Зоря набирає три очки і піднімається на сьоме місце. Маріуполь зазнає четвертої поразки в чемпіонаті і залишається в зоні вильоту.

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Українська Прем'єр-ліга. 5 тур.

Маріуполь – Зоря – 3:4 .

Голи: Кулаков (47), Світюха (89), Микитишин (89) – Назарина (22), Шахаб (28, 60), Гладкий (32)

Маріуполь: Кудрик, Драмбаєв, Микицей (Удод, 46), Мампассі, Стасюк, Клименко (Микитишин, 72), Мишнєв, Шостак (Хромей, 63), Топалов, Кащук (Світюха, 46), Кулаков (В'юнник, 57).

Зоря: Шевченко (Мацапура, 49), Хомченовський, Цвек, Імереков, Жуніор Рейс, Назарина, Кочергін (Фрімпонг, 62), Булеца (Луньов, 62), Кабєв, Шахаб (Руфаті, 70), Гладкий (Крістіан, 62).

Таблиця чемпіонату України: