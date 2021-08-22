Плохой звоночек перед Рапидом: Заря едва не упустила победу над Мариуполем

Невероятная перестрелка в матче 5 тура Мариуполь - Заря / Фото: официальный сайт УПЛ

Поединок между Мариуполем и Зарей открывал воскресную программу 5 тура Премьер-лиги. Команда Виктора Скрипника приехала в Мариуполь после унизительного поражения 0:3 от Рапида в Лиге чемпионов. Мотивация футболистов Зари реабилитироваться перед собственными болельщиками зашкаливала.

Луганская команда решила исход встречи в первом тайме, ошарашив своего соперника своим натиском. Начало разгрома начал Евгений Назарина, который пушечным ударом метров с 25-ти распечатал ворота Кудрика.

Спустя нескольких минут свой первый гол в матче забил нападающий Зари Шахаб. Партнер по атаке иранца – Александр Гладкий поддержал коллегу и довел счет до разгромного – 3:0.

Во втором тайме Заря чуть не упустила свою, казалось, легкую победу. Вначале азовец Андрей Кулаков смог отквитать один гол. После чего Шахаб оформил дубль доведя счет до комфортного 1:4. В вот то, что произошло в конце матча никто не мог предсказать. Мариуполь сумел на последних минутах игры забить два гола и но спасти матч не хватило времени.

Итог матча домашнее поражение Мариуполя – 3:4. Заря набирает три очка и подымается на седьмое место. Мариуполь терпит четвертое поражение в чемпионате и остается в зоне вылета.

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

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Мариуполь – Заря – 3:4.

Голы: Кулаков (47), Свитюха (89), Микитишин (89) – Назарина (22), Шахаб (28, 60), Гладкий (32)

Мариуполь: Кудрик, Драмбаев, Микицей (Удод, 46), Мампасси, Стасюк, Клименко (Микитишин, 72), Мишнев, Шостак (Хромей, 63), Топалов, Кащук (Свитюха, 46), Кулаков (Вьюнник, 57).

Заря: Шевченко (Мацапура, 49), Хомченовский, Цвек, Имереков, Жуниор Рейс, Назарина, Кочергин (Фримпонг, 62), Булеца (Лунёв, 62), Кабаев, Шахаб (Руфати, 70), Гладкий (Кристиан, 62).

Таблица чемпионата Украины: