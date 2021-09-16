15 вересня 22:00
Манчестер Сіті 1
Лейпциг 2
15 вересня 22:00
Атлетіко 0
Порту 0
15 вересня 22:00
Ліверпуль 3
Мілан 2
15 вересня 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 вересня 22:00
Інтер 0
Реал 1
15 вересня 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Травма? До побачення! На чиновників наїхала секссимвол українського спорту

Андрій Трофімов
16 вересня, 15:22
Українські атлети продовжують критикувати спортивних функціонерів країни – настала черга бар'єристки Вікторії Ткачук

Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук / Фото: Getty Images

Багаторазова чемпіонка України з бігу на 400 метрів з бар'єрами Вікторія Ткачук розкритикувала спортивну владу країни за бездіяльність, коли наші атлети отримують травми.

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"Я травмувалася в квітні, і я не знаю, куди мені йти. Я не знаю, куди мені звернутися. Якщо я зателефоную в федерацію і скажу, що травмувалася, вони скажуть: "До побачення".

"Найчастіше ті спортсмени, які у нас отримували серйозні травми, залишалися поза федерацією в цій ситуації, вирішували ці питання самі. Кожен сам собі шукає можливість, де і що він робитиме".

"У нас дівчинка показала перспективний результат на чемпіонаті світу в Досі, травмувалася, а федерація зовсім не брала участі в її реабілітації".

"Де беремо гроші на реабілітацію? Якщо регіон не допоможе, то зі своїх якихось джерел, своїх заощаджень", – поскаржилася в інтерв'ю ОТДУШИВДУШУ 26-річна Вікторія Ткачук, яку називають однією з найкрасивіших спортсменок України.

Віктория Ткачук / Фото: Instagram

Відзначимо, що на Олімпіаді в Токіо Ткачук продемонструвала свій найкращий час в кар'єрі 53,79, посівши шостий рядок. Пізніше, в фіналі "Діамантової ліги", Вікторія поліпшила особистий рекорд до 53,76.

Нагадаємо, раніше спалахнув скандал через відсутність на Олімпіаді в Токіо особистого тренера стрибунки з жердиною Марини Килипко.

Після п'ятої сходинки Килипко розридалася в прямому ефірі, заявивши, що результат міг би бути кращим, якби поруч з нею був її наставник. Але його до Японії не взяли.

"Я тричі слізно просила, що мені потрібен тренер. Мене годували сніданками, мовляв, рішення приймемо потім. Чому тут немає мого особистого тренера, я зрештою не почула відповіді ні від кого. Чому так відбувається в нашій країні, я не розумію", – крізь сльози розповіла Марина UA: Перший

Марина Килипко не стримувала емоції

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