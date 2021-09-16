15 сентября 22:00
Манчестер Сити 1
Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
Милан 2
15 сентября 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
15 сентября 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 сентября 19:45
Аякс --
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Интер --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
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Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
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17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
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Черноморец --
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Колос --
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18 сентября 00:00
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Верес --
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Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Травма? До свидания! На чиновников наехала секс-символ украинского спорта

Андрей Трофимов
16 сентября, 15:22
Украинские атлеты продолжают критиковать спортивных функционеров страны – пришел черед барьеристки Виктория Ткачук

Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук / Фото: Getty Images

Многократная чемпионка Украины в беге на 400 метров с барьерами Виктория Ткачук раскритиковала спортивные власти страны за бездеятельность, когда наши атлеты получают травмы.

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"Я травмировалась в апреле, и я не знаю, куда мне идти. Я не знаю, куда мне обратиться. Если я позвоню в федерацию и скажу, что травмировалась, они скажут: "До свидания".

"Чаще всего те спортсмены, которые у нас получали серьезные травмы, оставались вне федерации в этой ситуации, решали эти вопросы сами. Каждый сам себе ищет возможность, где и что он будет делать".

"У нас девочка показала перспективный результат на чемпионате мира в Дохе, травмировалась, а федерация никак не участвовала в ее реабилитации".

"Где берем деньги на реабилитацию? Если регион не поможет, то из своих каких-то источников, своих сбережений", – посетовала в интервью ОТДУШИВДУШУ 26-летняя Виктория Ткачук, которую называют одной из самых красивых спортсменок Украины.

Виктория Ткачук / Фото: Instagram

Отметим, что на Олимпиаде в Токио Ткачук продемонстрировала свое лучшее время в карьере 53,79, заняв шестое место. Позже, в финале "Бриллиантовой лиги", Виктория улучшила личный рекорд до 53,76.

Напомним, ранее вспыхнул скандал из-за отсутствия на Олимпиаде в Токио личного тренера прыгуньи с шестом Марины Килипко.

После пятого места Килипко разрыдалась в прямом эфире, заявив, что результат мог быть и лучше, будь рядом с ней ее наставник. Но его в Японию не взяли.

"Я три раза слезно просила, что мне нужен тренер. Меня кормили завтраками, мол, решение примем потом. Почему здесь нет моего личного тренера, я в итоге не услышала ответа ни от кого. Почему так происходит в нашей стране, я не понимаю", – сквозь слезы рассказала Марина UA:Перший

Марина Килипко не сдерживала эмоции

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