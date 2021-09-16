Травма? До свидания! На чиновников наехала секс-символ украинского спорта

Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук / Фото: Getty Images

Многократная чемпионка Украины в беге на 400 метров с барьерами Виктория Ткачук раскритиковала спортивные власти страны за бездеятельность, когда наши атлеты получают травмы.

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"Я травмировалась в апреле, и я не знаю, куда мне идти. Я не знаю, куда мне обратиться. Если я позвоню в федерацию и скажу, что травмировалась, они скажут: "До свидания".

"Чаще всего те спортсмены, которые у нас получали серьезные травмы, оставались вне федерации в этой ситуации, решали эти вопросы сами. Каждый сам себе ищет возможность, где и что он будет делать".

"У нас девочка показала перспективный результат на чемпионате мира в Дохе, травмировалась, а федерация никак не участвовала в ее реабилитации".

"Где берем деньги на реабилитацию? Если регион не поможет, то из своих каких-то источников, своих сбережений", – посетовала в интервью ОТДУШИВДУШУ 26-летняя Виктория Ткачук, которую называют одной из самых красивых спортсменок Украины.

Виктория Ткачук / Фото: Instagram

Отметим, что на Олимпиаде в Токио Ткачук продемонстрировала свое лучшее время в карьере 53,79, заняв шестое место. Позже, в финале "Бриллиантовой лиги", Виктория улучшила личный рекорд до 53,76.

Напомним, ранее вспыхнул скандал из-за отсутствия на Олимпиаде в Токио личного тренера прыгуньи с шестом Марины Килипко.

После пятого места Килипко разрыдалась в прямом эфире, заявив, что результат мог быть и лучше, будь рядом с ней ее наставник. Но его в Японию не взяли.

"Я три раза слезно просила, что мне нужен тренер. Меня кормили завтраками, мол, решение примем потом. Почему здесь нет моего личного тренера, я в итоге не услышала ответа ни от кого. Почему так происходит в нашей стране, я не понимаю", – сквозь слезы рассказала Марина UA:Перший