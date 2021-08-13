Трансферні плани ПСЖ: продаються всі, крім Мессі і "великої п'ятірки"

Ліонель Мессі готується до дебюту в ПСЖ / Фото: Reuters

Після грандіозної трансферної кампанії ПСЖ, в клубі задумалися про необхідність хоч трохи вирівняти бюджет команди. Як повідомляє Get French Football News з посиланням на L'Equipe, керівництво команди сподівається виручити 180 млн євро до кінця трансферного вікна.

Для продажу в інші клуби доступні всі футболісти, окрім "недоторканних": Ліонеля Мессі і "великої п'ятірки", куди входять Неймар, Кіліан Мбаппе, Маркіньос, Марко Верратті та Анхель Ді Марія.

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Ліонель Мессі на тренуванні Парі Сен-Жермен. Фото: psg.fr

Однак це завдання не з легких. По-перше, з ПСЖ ніхто не збирається йти, де ще так добре платитимуть. А по-друге, предметний інтерес є тільки до захисника Тіло Керера (вартість 25 млн євро) з боку "Баєра". Щодо інших футболістів поки немає пропозицій.

Ліонель Мессі і Нассер Аль-Хелаїфі під час презентації гравця / Фото: REUTERS

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Керівництву клубу варто поквапитися з продажем зайвих гравців, адже до закриття трансферного вікна залишилося всього 19 днів.

Ліонель Мессі продовжить кар'єру в Парижі / Фото: Reuters

Нагадаємо, що цього літа французький клуб вже підписав в якості вільних агентів титулованих футболістів: Джорджиньо Вейнальдума, Серхіо Рамоса, Джанлуїджі Доннарумми і Ліонеля Мессі. А крім того ПСЖ купив захисника Ашрафа Хакімі за 60 млн євро і опорного хава Данілу Перейру за 16 млн.

Фанати ПСЖ бурхливо зустріли Ліонеля Мессі / Фото: Reuters

Найбільш зірковий новачок команди аргентинець Ліонель Мессі перейшов в ПСЖ 10 серпня і за контрактом отримуватиме 41 млн євро на рік.