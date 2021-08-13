13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Трансферні плани ПСЖ: продаються всі, крім Мессі і "великої п'ятірки"

Сергій Шаховець
13 серпня, 16:51
Французький клуб ПСЖ розраховує покрити дефіцит бюджету продажем своїх футболістів. Парижани сподіваються виручити як мінімум 180 мільйонів євро

Ліонель Мессі готується до дебюту в ПСЖ / Фото: Reuters

Після грандіозної трансферної кампанії ПСЖ, в клубі задумалися про необхідність хоч трохи вирівняти бюджет команди. Як повідомляє Get French Football News з посиланням на L'Equipe, керівництво команди сподівається виручити 180 млн євро до кінця трансферного вікна.

Для продажу в інші клуби доступні всі футболісти, окрім "недоторканних": Ліонеля Мессі і "великої п'ятірки", куди входять Неймар, Кіліан Мбаппе, Маркіньос, Марко Верратті та Анхель Ді Марія.

Читайте також: Трансферна бомба від ПСЖ: Кріштіану наступний на черзі

Ліонель Мессі на тренуванні Парі Сен-Жермен. Фото: psg.fr

Однак це завдання не з легких. По-перше, з ПСЖ ніхто не збирається йти, де ще так добре платитимуть. А по-друге, предметний інтерес є тільки до захисника Тіло Керера (вартість 25 млн євро) з боку "Баєра". Щодо інших футболістів поки немає пропозицій.

Ліонель Мессі і Нассер Аль-Хелаїфі під час презентації гравця / Фото: REUTERS

Реклама

Керівництву клубу варто поквапитися з продажем зайвих гравців, адже до закриття трансферного вікна залишилося всього 19 днів.

Ліонель Мессі продовжить кар'єру в Парижі / Фото: Reuters

Нагадаємо, що цього літа французький клуб вже підписав в якості вільних агентів титулованих футболістів: Джорджиньо Вейнальдума, Серхіо Рамоса, Джанлуїджі Доннарумми і Ліонеля Мессі. А крім того ПСЖ купив захисника Ашрафа Хакімі за 60 млн євро і опорного хава Данілу Перейру за 16 млн.

Фанати ПСЖ бурхливо зустріли Ліонеля Мессі / Фото: Reuters

Найбільш зірковий новачок команди аргентинець Ліонель Мессі перейшов в ПСЖ 10 серпня і за контрактом отримуватиме 41 млн євро на рік.

Реклама