Трансферные планы ПСЖ: продаются все, кроме Месси и "большой пятерки"

Лионель Месси готовится к дебюту в ПСЖ / Фото: Reuters

После грандиозной трансферной кампании ПСЖ, в клубе задумались о необходимости хоть немного выровнять бюджет команды. Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, руководство команды надеется выручить 180 млн евро до конца трансферного окна.

Для продажи в другие клубы доступны все футболисты, кроме "неприкасаемых": Лионеля Месси и "большой пятерки", куда входят Неймар, Килиан Мбаппе, Маркиньос, Марко Верратти и Анхель Ди Мария.

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Лионель Месси на тренировке Пари Сен-Жермен. Фото: psg.fr

Однако эта задача не из легких. Во-первых, из ПСЖ никто не собирается уходить, где еще так будут хорошо платить. А во-вторых, предметный интерес есть только к защитнику Тило Кереру (стоимость 25 млн евро) со стороны "Байера". По остальным футболистам пока нет предложений.

Лионель Месси и Нассер Аль-Хелаифи во время презентации игрока / Фото: REUTERS

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Руководству клуба стоит поторопиться с продажей лишних игроков, ведь до закрытия трансферного окна осталось всего 19 дней.

Лионель Месси продолжит карьеру в Париже / Фото: Reuters

Напомним, что этим летом французский клуб уже подписал в качестве свободных агентов титулованных футболистов: Джорджиньо Вейнальдума, Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннарумму и Лионеля Месси. А кроме того ПСЖ купил защитника Ашрафа Хакими за 60 млн евро и опорного хава Данилу Перейру за 16 млн.

Фанаты ПСЖ бурно встретили Лионеля Месси / Фото: Reuters

Самый звездный новичек команды аргентинец Лионель Месси перешел в ПСЖ 10 августа и по контракту будет получать 41 млн евро в год.