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Трагічний інцидент: помер призер чемпіонату світу з ковзанярського спорту

Андрій Трофімов
10 жовтня, 23:17
Росіянину Руслану Захарову, який виборював нагороди міжнародних змагань, було 23 роки

Руслан Захаров / Фото: Instagram

Про загибель 23-річного Руслана Захарова Спілка ковзанярів Росії повідомила у себе в Instagram.

"Унаслідок трагічного інциденту пішов з життя призер юніорського чемпіонату світу, переможець юніорського Кубка світу з ковзанярського спорту, багаторазовий переможець першості Росії Руслан Захаров", – йдеться в офіційній заяві.

При цьому подробиці трагічного інциденту не називаються.

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Раніше ми писали, що 31-річний грецький футболіст знайдений задушеним у своїй машині.

Також ми повідомляли, що на 56-му році життя помер ексфутболіст Динамо і Шахтаря Сергій Герасимець.

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