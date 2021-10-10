Трагічний інцидент: помер призер чемпіонату світу з ковзанярського спорту

Руслан Захаров / Фото: Instagram

Про загибель 23-річного Руслана Захарова Спілка ковзанярів Росії повідомила у себе в Instagram.

"Унаслідок трагічного інциденту пішов з життя призер юніорського чемпіонату світу, переможець юніорського Кубка світу з ковзанярського спорту, багаторазовий переможець першості Росії Руслан Захаров", – йдеться в офіційній заяві.

При цьому подробиці трагічного інциденту не називаються.

Реклама

Раніше ми писали, що 31-річний грецький футболіст знайдений задушеним у своїй машині.

Також ми повідомляли, що на 56-му році життя помер ексфутболіст Динамо і Шахтаря Сергій Герасимець.