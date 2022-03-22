Трагічні події руйнують Україну! Екс-тренер Шахтаря обурений діями окупантів

Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Три роки в Україні на чолі донецького Шахтаря подарували Паулу Фонсеке неймовірні враження про нашу країну та культуру. Тут він знайшов своє кохання Катерину, родичі якої продовжують перебувати в Україні та страждати від військового вторгнення.

Разом із дружиною португальський фахівець активно підтримують українських громадян. Фонсека користується будь-якою можливістю повідомити своїх співвітчизників і весь світ про те, що відбувається в Україні. Виступ на форумі португальських тренерів у місті Лейрія, екс-наставник гірників закінчив словами про реалії в Україні, повідомляє Record.

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"Дуже складно. Те, що там відбувається – трагедія. Люди не можуть виїхати, деякі у дуже тяжкій ситуації. Люди, які працювали зі мною. Вони намагаються врятуватися від війни, але це дуже тяжко. Я був у Шахтарі три роки, цього року я повернувся жити до України. Час, коли я там жив, був досить важким, але ще важче було дивитися, що відбувається, як руйнують країну та вбивають безневинних людей. Там мої друзі, а допомогти їм було неможливо.

Паулу Фонсека / Фото: Reuters

Світовий спортивний бомонд поєднався для допомоги України. Щоб посилити інформаційну війну, легендарний англійський футболіст Девід Бекхем віддав свою сторінку до Instagram із понад 70 мільйонами підписників лікарю з Харкова, яка розповіла на весь світ про умови роботи українських медиків.