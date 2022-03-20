Легендарний Бекхем показав роботу перинатального центру у Харкові під обстрілами (фото)

Англієць показав історію від Ірини, робітниці перинатального центру у Харкові. Сумні кадри наслідків атаки фашистської Росії

Девід Бекхем показав роботу харківського перинатального центру у підвалі

Війна Росії проти України триває майже місяць. Фашисти не соромляться бомбардувати наші міста, а також вбивають мирне населення, зокрема й дітей.

Весь цивілізований світ масово підтримує нашу країну у військовому, фінансовому чи гуманітарному плані. Активну допомогу українським дітям надає сім'я Бекхемів. Девід та Вікторія перерахували 1 мільйон фунтів фонду UNICEF, який допомагає дітям-біженцям з України.

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Також екс-футболіст Манчестер Юнайтед та Реала опублікував у Stories на своїй сторінці у Instagram кадри роботи перинатального центру у Харкові. Відповідні фото Девіду надіслала працівниця закладу Ірина.

"У перший день війни всі вагітні жінки та мами були евакуйовані в підвал. Це були жахливі три години, проведені разом. Перші дні стали найважчими. Довелося навчитися працювати під обстрілами та ракетними ударами".

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Зазначимо, що й українські спортсмени не залишаються осторонь проблем України. Так, хавбек Шахтаря Георгій Судаков переїхав із дружиною до Львова та допоміг облаштувати табір для переселенців на "Арені Львів".