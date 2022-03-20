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Легендарний Бекхем показав роботу перинатального центру у Харкові під обстрілами (фото)

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20 березня, 17:58
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Англієць показав історію від Ірини, робітниці перинатального центру у Харкові. Сумні кадри наслідків атаки фашистської Росії
Девід Бекхем показав роботу харківського перинатального центру у підвалі
Девід Бекхем показав роботу харківського перинатального центру у підвалі

Війна Росії проти України триває майже місяць. Фашисти не соромляться бомбардувати наші міста, а також вбивають мирне населення, зокрема й дітей.

Весь цивілізований світ масово підтримує нашу країну у військовому, фінансовому чи гуманітарному плані. Активну допомогу українським дітям надає сім'я Бекхемів. Девід та Вікторія перерахували 1 мільйон фунтів фонду UNICEF, який допомагає дітям-біженцям з України.

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Також екс-футболіст Манчестер Юнайтед та Реала опублікував у Stories на своїй сторінці у Instagram кадри роботи перинатального центру у Харкові. Відповідні фото Девіду надіслала працівниця закладу Ірина.

"У перший день війни всі вагітні жінки та мами були евакуйовані в підвал. Це були жахливі три години, проведені разом. Перші дні стали найважчими. Довелося навчитися працювати під обстрілами та ракетними ударами".

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Зазначимо, що й українські спортсмени не залишаються осторонь проблем України. Так, хавбек Шахтаря Георгій Судаков переїхав із дружиною до Львова та допоміг облаштувати табір для переселенців на "Арені Львів".

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов.

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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Знаменитий тенісист повернувся до України та вступив до тероборони Києва. "Путін, ми танцюватимемо на твоїй могилі!" - Стаховський.
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Бойовий медик Семидьянова Ольга з Марганця Дніпропетровської обл. Мати-героїня, яка разом з чоловіком-військовим виховувала 12 дітей, у перші дні війни пішла на фронт. Рятувала українських бійців, не боячись ворожих куль і снарядів. Але була важко поранена - російські війська обстріляли з танків, тому екіпірування не врятувало. Незабаром загинула.

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Старший лейтенант Чорний Володимир, десантник з 25-ї Січеславської бригади. Завдяки його умілим діям при захисті Волновахи Донецької області було знищено близько 50 окупантів, танк Т-72 та взято в полон п'ятьох російських загарбників. За особисту мужність отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
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