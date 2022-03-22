Трагические события разрушают Украину! Экс-тренер Шахтера возмущен действиями оккупантов

Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Три года в Украине во главе донецкого Шахтера подарили Паулу Фонсеке невероятные впечатления о нашей стране и культуре. Здесь он нашел свою любовь Екатерину, родственники которой продолжают находиться в Украине и страдать от военного вторжения.

Вместе с супругой, португальский специалист активно поддерживают украинских граждан. Фонсека пользуется любой возможностью уведомить своих соотечественников и весь мир о происходящем в Украине. Выступление на форуме португальских тренеров в городе Лейрия, экс-наставник горняков закончил словами об реалиях в Украине, сообщает Record.

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"Очень сложно. То, что там происходит – трагедия. Люди не могут уехать, некоторые в очень тяжелой ситуации. Люди, работавшие со мной. Они пытаются спастись от войны, но это очень тяжело. Я был в Шахтере три года, в этом году я вернулся жить в Украину. Время, когда я там жил, было довольно тяжелым, но еще труднее было смотреть, что происходит, как разрушают страну и убивают невинных людей. Там мои друзья, а помочь им было невозможно".

Паулу Фонсека / Фото: Reuters

Мировой спортивный бомонд объединился для помощи Украины. Чтобы усилить информационную войну легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм отдал свою страницу в Instagram с более 70 миллионами подписчиков врачу из Харькова, которая рассказала на весь мир об условиях работы украинских медиков.