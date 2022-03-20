Легендарный Бекхэм показал работу перинатального центра в Харькове под обстрелами (фото)

Англичанин показал историю от Ирины, работницы перинатального центра в Харькове. Печальные кадры последствий атаки фашистской России

Дэвид Бекхэм показал работу харьковского перинатального центра в подвале

Война России против Украины длится уже почти месяц. Фашисты не стесняются бомбить наши города, а также убивают мирное население, в том числе и детей.

Весь цивилизованный мир массово поддерживает нашу страну в военном, финансовом или гуманитарном плане. Активную помощь украинским детям оказывает семья Бекхэмов. Дэвид и Виктория перечислили 1 миллион фунтов фонду UNICEF, который помогает детям-беженцам из Украины.

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Также экс-футболист Манчестер Юнайтед и Реала опубликовал в Stories на своей страничке в Instagram кадры работы перинатального центра в Харькове. Соответствующие фото Дэвиду прислала работница заведения Ирина.

"В первый день войны все беременные женщины и мамы были эвакуированы в подвал. Это были ужасающие три часа, проведенные вместе. Первые дни стали самыми тяжелыми. Пришлось научиться работать под обстрелами и ракетными ударами".

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Отметим, что и украинские спортсмены не остаются в стороне от проблем Украины. Так, хавбек Шахтера Георгий Судаков переехал с женой во Львов и помог обустроить лагерь для переселенцев на "Арене Львов".