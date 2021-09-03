4 вересня 21:45
Україна --
Франція --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Трагедія на боксерському рингу: 18-річна мексиканка померла після нокауту

Сергій Шаховець
3 вересня, 17:58
Лікарі не змогли врятувати життя 18-річної мексиканки, яка отримала смертельні удари під час боксерського турніру в Монреалі

18-річна боксерка Жанетта Сапата померла через п'ять днів після нокауту

Юна мексиканська боксерка Жанетта Закариас Сапата померла через п'ять днів після того, як програла нокаутом у поєдинку на професійному рингу. Новину про цю трагедію повідомила BBC.

Читайте також: Нокаут-фантом! Баристу з Мукачева знищили в бою на голих кулаках

Мексиканка виступала у жіночій напівсередній категорії. Минулої суботи 18-річна боксерка зазнала поразки у четвертому раунді поєдинку від Марі-П'єр Уль на турнірі в Монреалі. Жанетта пропустила від суперниці лівий аперкот і правий хук.

Після нокауту Сапата продовжувала стояти в кутку рингу, а потім впала непритомною. Медичні працівники відразу доставили її до лікарні Монреаля, але врятувати життя мексиканці так і не вдалося. Через п'ять днів вона померла.

Новину про трагедію повідомив промоутер Айвон Мішель, який був організатором турніру в Монреалі.

"З великим сумом і мукою ми дізналися від члена сім'ї, що сьогодні вдень о 15:45 померла Жанетт Закариас Сапата.
Вся команда Groupe Yvon Michel надзвичайно засмучена цією болючою заявою. Ми висловлюємо наші найщиріші співчуття її родині, близьким, друзям і особливо її чоловиікові, який був біля її ліжка до останніх хвилин", – повідомив про кончину Сапата Айвон Мішель.

Чоловік Сапати – 25-річний мексиканський боксер Джованні Мартінес, також був учасником на боксерського турніру в Монреалі. Він вийшов в ринг перед дружиною і здобув перемогу над канадцем Мазлумом Акденізом.

Для Жанетти Сапати це був шостий поєдинок на професійному рингу. Мексиканка дебютувала в боксі в 15-річному віці. Всього на рахунку Жанетти дві перемоги і чотири поразки.

Дивіться відео фатального поєдинку на боксерському рингу.

Реклама