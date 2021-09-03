Трагедия на боксерском ринге: 18-летняя мексиканка умерла после нокаута

18-летняя боксерша Жанетта Сапата умерла спустя пять дней после нокаута

Юная мексиканская боксерша Жанетта Закариас Сапата умерла через пять дней после того, как проиграла нокаутом в поединке на профессиональном ринге. Новость об этой трагедии сообщила BBC.

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Мексиканка выступала в женской полусредней категории. В прошлую субботу 18-летняя боксерша потерпела поражение в четвертом раунде поединка от Мари-Пьер Уль на турнире в Монреале. Жанетта пропустила от соперницы левый апперкот и правый хук.

После нокаута Сапата продолжала стоять в углу ринга, а затем рухнула без сознания. Медицинские работники сразу доставили ее в больницу Монреаля, но спасти жизнь мексиканке так и не удалось. Спустя пять дней она скончалась.

Новость о трагедии сообщил промоутер Айвон Мишель, который был организатором турнира в Монреале.

"С большой печалью и мучением мы узнали от члена семьи, что сегодня днем в 15.45 скончалась Жанетт Закариас Сапата.

Вся команда Groupe Yvon Michel чрезвычайно огорчена этим болезненным заявлением. Мы выражаем наши самые искренние соболезнования ее семье, близким, друзьям и особенно ее мужу, который был у ее постели до последних минут", – сообщил о кончине Сапаты Айвон Мишель.

Муж Сапаты – 25-летний мексиканский боксер Джованни Мартинес, также был участником на боксерского турнира в Монреале. Он вышел в ринг перед супругой и одержал победу над канадцем Мазлумом Акденизом.

Для Жанетты Сапаты это был шестой поединок на профессиональном ринге. Мексиканка дебютировала в боксе в 15-летнем возрасте. Всего на счету Жанетты две победы и четыре поражения.

Смотрите видео рокового поединка на боксерском ринге.