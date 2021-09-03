Нокаут-фантом! Баристу из Мукачево уничтожили в бою на голых кулаках

Дебют Анатолия Малыша в лиге кулачных боев завершился неудачно – он проиграл фантомным нокаутом от другого украинского бойца Анатолия "ТТ" Савенко

Малыш проиграл загадочным нокаутом / Фото: Instagram

В начале своего махача на голых кулаках Анатолий Малыш из Мукачево и его соперник Анатолий "ТТ" Савенко из Светловодска устроили жесткий обмен ударами в голову, после которого оба продолжили поединок.

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Однако спустя 15 секунд, когда противники активных действий не предпринимали, Малыш неожиданно подкосился и упал на пол, потеряв сознание.

Как объяснили комментаторы этого события, это был фантомный нокаут – спортсмен напропускал ударов, но отключился не сразу, а после паузы.

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Благо, Анатолия Малыша удалось привести в чувство, и он сумел подняться на ноги.

Интересно, что на сайтах, посвященных поиску работы, можно найти резюме Малыша, претендующего на место тренера по боксу.

Там он указывает, что боксом занимается свыше 7 лет, при этом ранее работал продавцом-консультантом в торговом центре, а также баристой в кафе. "Умею делать коктейли, кофе и другие напитки", – указал Малыш.

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Если для Малыша дебют в лиге кулачных боев завершился поражением, то его визави Анатолий "ТТ" Савенко добыл вторую победу в двух поединках.

В качестве базового вида спорта в профайле Савенко написано: "Улица".