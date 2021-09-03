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Нокаут-фантом! Баристу з Мукачева знищили в бою на голих кулаках

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
3 вересня, 15:17
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Дебют Анатолія Малиша в лізі кулачних боїв завершився невдало – він програв фантомним нокаутом від іншого українського бійця Анатолія "ТТ" Савенка
Малиш програв загадковим нокаутом
Малиш програв загадковим нокаутом / Фото: Instagram

На початку свого махача на голих кулаках Анатолій Малиш з Мукачева та його суперник Анатолій "ТТ" Савенко зі Світловодська влаштували жорсткий обмін ударами в голову, після якого обидва продовжили поєдинок.

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Однак за 15 секунд, коли візаві активних дій не вживали, Малиш несподівано підкосилися і впав на підлогу, знепритомнівши.

Як пояснили коментатори цієї події, це був фантомний нокаут – спортсмен напропускав ударів, але відключився не відразу, а після паузи.

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На щастя, Анатолія Малиша вдалося привести до тями, і він зумів звестися на ноги.

Цікаво, що на сайтах, присвячених пошуку роботи, можна знайти резюме Малиша, котрий претендує на місце тренера з боксу.

Там він вказує, що боксом займається понад 7 років, при цьому раніше працював продавцем-консультантом в торговому центрі, а також баристою в кафе. "Вмію робити коктейлі, каву та інші напої", – вказав Малюк.

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Якщо для Малиша дебют у лізі кулачних боїв завершився поразкою, то його візаві Анатолій "ТТ" Савенко здобув другу перемогу в двох поєдинках.

Як базовий вид спорту в профайлі Савенка зазначено: "Вулиця".

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