Нокаут-фантом! Баристу з Мукачева знищили в бою на голих кулаках

На початку свого махача на голих кулаках Анатолій Малиш з Мукачева та його суперник Анатолій "ТТ" Савенко зі Світловодська влаштували жорсткий обмін ударами в голову, після якого обидва продовжили поєдинок.
Читайте також: Чумовий вертухай в UFC: за такі нокаути доплачують
Однак за 15 секунд, коли візаві активних дій не вживали, Малиш несподівано підкосилися і впав на підлогу, знепритомнівши.
Як пояснили коментатори цієї події, це був фантомний нокаут – спортсмен напропускав ударів, але відключився не відразу, а після паузи.
На щастя, Анатолія Малиша вдалося привести до тями, і він зумів звестися на ноги.
Цікаво, що на сайтах, присвячених пошуку роботи, можна знайти резюме Малиша, котрий претендує на місце тренера з боксу.
Там він вказує, що боксом займається понад 7 років, при цьому раніше працював продавцем-консультантом в торговому центрі, а також баристою в кафе. "Вмію робити коктейлі, каву та інші напої", – вказав Малюк.
Читайте також: У лазні з хлопчиком за викликом: хейтер Ломаченка опублікував фото і обіцяє відео
Якщо для Малиша дебют у лізі кулачних боїв завершився поразкою, то його візаві Анатолій "ТТ" Савенко здобув другу перемогу в двох поєдинках.
Як базовий вид спорту в профайлі Савенка зазначено: "Вулиця".