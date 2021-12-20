Тільки не впадіть зі стільця! Клуб УПЛ підпише мегазірок у трансферне вікно

У шорт-листі власника клубу із селища Петрове багато відомих футболістів з України та зарубіжних чемпіонатів.

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"Інформація про посилення динамівцями? З Шаблієм ми спілкуватимемося, це однозначно. Не виключено, що у нас будуть гравці з київського Динамо.

Відразу розвію чутки і скажу – жодного орендованого футболіста в Інгулці не буде. Зараз ми ведемо переговори із Суркісом стосовно викупу контрактів цих футболістів та беремо їх на повноцінній основі. Якщо домовимося – візьмемо, не домовимось – не візьмемо.

Прізвища гравців? Щоб ви не збожеволіли, поки нічого не скажу. Це відомі футболісти. Українці та легіонери. І не лише з Динамо.

Посилення буде божевільне. Скоро все дізнаєтесь. Також дивимося на гравців із вищих ліг Іспанії, Данії, Нідерландів", – сказав Поворознюк в інтерв'ю Fanday.