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Тільки не впадіть зі стільця! Клуб УПЛ підпише мегазірок у трансферне вікно

Сергій Шаховець
20 грудня, 23:20
Президент Інгульця Олександр Поворознюк проанонсував масштабну трансферну кампанію, яка розбурхає весь футбольний світ

Артем Шабанов - трансферна мета Інгульця / Фото: Колаж: Сьогодні

У шорт-листі власника клубу із селища Петрове багато відомих футболістів з України та зарубіжних чемпіонатів.

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"Інформація про посилення динамівцями? З Шаблієм ми спілкуватимемося, це однозначно. Не виключено, що у нас будуть гравці з київського Динамо.

Відразу розвію чутки і скажу – жодного орендованого футболіста в Інгулці не буде. Зараз ми ведемо переговори із Суркісом стосовно викупу контрактів цих футболістів та беремо їх на повноцінній основі. Якщо домовимося – візьмемо, не домовимось – не візьмемо.

Прізвища гравців? Щоб ви не збожеволіли, поки нічого не скажу. Це відомі футболісти. Українці та легіонери. І не лише з Динамо.

Посилення буде божевільне. Скоро все дізнаєтесь. Також дивимося на гравців із вищих ліг Іспанії, Данії, Нідерландів", – сказав Поворознюк в інтерв'ю Fanday.

Додамо, що нещодавно з'явилася інформація про інтерес Інгульця до футболістів київського Динамо. Склад петровського клубу можуть поповнити Артем Шабанов, Денис Андрієвський, Денис Антюх та Владислав Кулач.

Владислав Кулач переніс операцію на серці / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Нагадаємо, що на зимову перерву Інгулець пішов на 14-му місці у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи у своєму активі 13 очок.