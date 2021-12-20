Тільки не впадіть зі стільця! Клуб УПЛ підпише мегазірок у трансферне вікно

Артем Шабанов - трансферна мета Інгульця / Фото: Колаж: Сьогодні
У шорт-листі власника клубу із селища Петрове багато відомих футболістів з України та зарубіжних чемпіонатів.
Читайте також: Супертрансфер Динамо завершено! Миколенко їде до Ліверпуля
"Інформація про посилення динамівцями? З Шаблієм ми спілкуватимемося, це однозначно. Не виключено, що у нас будуть гравці з київського Динамо.
Відразу розвію чутки і скажу – жодного орендованого футболіста в Інгулці не буде. Зараз ми ведемо переговори із Суркісом стосовно викупу контрактів цих футболістів та беремо їх на повноцінній основі. Якщо домовимося – візьмемо, не домовимось – не візьмемо.
Прізвища гравців? Щоб ви не збожеволіли, поки нічого не скажу. Це відомі футболісти. Українці та легіонери. І не лише з Динамо.
Посилення буде божевільне. Скоро все дізнаєтесь. Також дивимося на гравців із вищих ліг Іспанії, Данії, Нідерландів", – сказав Поворознюк в інтерв'ю Fanday.
Додамо, що нещодавно з'явилася інформація про інтерес Інгульця до футболістів київського Динамо. Склад петровського клубу можуть поповнити Артем Шабанов, Денис Андрієвський, Денис Антюх та Владислав Кулач.
Нагадаємо, що на зимову перерву Інгулець пішов на 14-му місці у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи у своєму активі 13 очок.