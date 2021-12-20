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Только не упадите со стула! Клуб УПЛ подпишет мегазвезд в трансферное окно

Сергей Шаховец
20 декабря, 23:20
Президент Ингульца Александр Поворознюк проанонсировал масштабную трансферную кампанию, которая взбудоражит весь футбольный мир

Артем Шабанов - трансферная цель Ингульца / Фото: Коллаж: Сегодня

В шорт-листе владельца клуба из поселка Петрово много известных футболистов из Украины и зарубежных чемпионатов.

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"Информация об усилении динамовцами? С Шаблием мы будем общаться, это однозначно. Не исключено, что у нас будут игроки из киевского Динамо.

Сразу развею слухи и скажу – ни одного арендованного футболиста в Ингулце не будет. Сейчас мы ведем переговоры с Суркисом по поводу выкупа контрактов этих футболистов и берем их на полноценной основе. Если договоримся – возьмем, не договоримся – не возьмем.

Фамилии игроков? Чтобы вы не сошли с ума, пока ничего не скажу. Это известные футболисты. Украинцы и легионеры. И не только из Динамо.

Усиление будет сумасшедшее. Скоро все узнаете. Также смотрим на игроков из самых высоких лиг Испании, Дании, Нидерландов", – сказал Поворознюк в интервью Fanday.

Александр Поворознюк – президент ФК "Ингулец"

Добавим, что недавно появилась информация о интересе Ингульца к футболистам киевского Динамо. Состав петровского клуба могут пополнить Артем Шабанов, Денис Андриевский, Денис Антюх и Владислав Кулач.

Владислав Кулач перенес операцию на сердце / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, что на зимний перерыв Ингулец ушел на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в своем активе 13 очков.