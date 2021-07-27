Точно магія: росіянка завоювала медаль з ведьмаковскім талісманом на шиї

Віталіна Бацарашкіна з команди РОК завоювала золоту медаль Олімпіади-2020 в стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів. На шиї у неї розгледіли дивний медальйон у вигляді голови вовка

Віталіна Бацарашкіна змагалася з медальйоном / Фото: Reuters

Можливо, він став причиною чудесного порятунку в фіналі – спочатку їй зарахували 0, але потім дозволили зробити постріл повторно.

Кулон на шиї Бацарашкіної виявився медальйоном школи ведьмаков зі знаменитої серії книг "Відьмак" польського письменника Анджея Сапковського.

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Твір став всесвітньо популярним після виходу комп'ютерної гри, а недавно – і серіалу.

Бацарашкіна не вперше одягає медальйон на змагання. На Олімпіаді 2016 в Ріо вона так само виступала з талісманом "Відьмака" і виграла срібну медаль. І не вір після цього в прикмети.

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