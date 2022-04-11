The Hardkiss, Go_A та Тіна Кароль виступатимуть у Варшаві: де, коли і за скільки квитки

Зірки українського шоу-бізнесу запалять у Варшаві перед матчем Легія - Динамо

Під час війни Динамо та Шахтар вирушили у благодійний тур Європою. Оскільки футболісти залишилися без роботи через зупинення УПЛ, команди вирішили зібрати кошти для допомоги українцям.

Позавчора, 9 квітня, Шахтар провів матч проти Олімпіакосу, що дозволило зібрати 3,2 мільйона гривень на гуманітарні потреби українців Завтра перший свій благодійний поєдинок проведе Динамо.

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Суперником команди Мірчі Луческу стане варшавська Легія, матч пройде у столиці Польщі на стадіоні "Войська Польського". Початок – о 21:30 за київським часом.

Окрім футбольного матчу, на глядачів чекає і концертна програма. На стадіоні виступатимуть зірки українського шоу-бізнесу:

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Всі виручені кошти будуть надіслані на рахунок Міністерства соціальної політики для вирішення гуманітарних проблем через військову агресію Росії. Квиток на гру коштує від 7 до 100 євро (від 220 до 3200 грн).

При цьому віртуальну "перепустку" на гру можна придбати і в Україну, зробивши таким чином пожертву на благо українців. Нагадаємо, що в рамках благодійного туру кияни також зіграють із Боруссією Дортмунд та Динамо Загреб.