The Hardkiss, Go_A и Тина Кароль выступят в Варшаве: где, когда и почем билеты

Звезды украинского шоу-бизнеса зажгут в Варшаве перед матчем Легия - Динамо

Во время войны Динамо и Шахтер отправились в благотворительный тур по Европе. Поскольку футболисты остались без работы из-за приостановки УПЛ, команды решили собрать средства для помощи украинцам.

Позавчера, 9 апреля, Шахтер провел матч против Олимпиакоса, что позволило собрать 3,2 миллиона гривен на гуманитарные нужды украинцев. Завтра же первый свой благотворительный поединок проведет Динамо.

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Соперником команды Мирчи Луческу станет варшавская Легия, матч пройдет в столице Польши на стадионе "Войска Польского". Начало – в 21:30 по киевскому времени.

Помимо футбольного матча, зрителей ожидает и концертная программа. На стадионе выступят звезды украинского шоу-бизнеса:

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Все вырученные средства будут отправлены на счет Министерства социальной политики для решения гуманитарных проблем из-за военной агрессии России. Билет на игру стоит от 7 до 100 евро (от 220 до 3200 грн).

При этом виртуальный "пропуск" на игру можно приобрести и в Украину, сделав таким образом пожертвование на благо украинцев. Напомним, что в рамках благотворительного тура киевляне также сыграют с Боруссией Дортмунд и Динамо Загреб.