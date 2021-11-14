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Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
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Терпець урвався: Лунін готовий залишити Реал уже взимку

Олександр Трикіша
14 листопада, 16:20
Воротар мадридського Реалу та збірної України Андрій Лунін втомився сидіти на лавці і має намір у найближче трансферне вікно змінити клуб

Андрій Лунін / Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що Карло Анчелотті пообіцяв воротареві гральний час, він ще жодного разу не з'явився на полі цього сезону.

"Всі бачать, що Лунін – хороший воротар. Немає жодних сумнівів, що він досягне успіху у своїй професійній кар'єрі", – роздавав компліменти українцю тренер.

За інформацією Marca, українець розглядає можливість відходу в зимове трансферне вікно У послугах Луніна зацікавлені французький Лілль, а також іспанські Еспаньйол та Гранада.

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Він перейшов до Реалу у 2018 році, але потім два сезони бігав по орендах (Леганес, Вальядолід, Ов'єдо). Минулого сезону Лунін зіграв лише один поєдинок за королівський клуб, це сталося в матчі Кубка Іспанії. Через недостатню ігрову практику у своєму клубі футболіст не потрапив у заявку на Євро-2020.