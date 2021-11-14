Терпение лопнуло: Лунин готов покинуть Реал уже зимой

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что Карло Анчелотти пообещал вратарю игровое время, он еще ни разу не появился на поле в текущем сезоне.

"Все видят, что Лунин – хороший вратарь. Нет никаких сомнений, что он добьется успеха в своей профессиональной карьере", – раздавал комплименты украинцу тренер.

По информации Marca, украинец рассматривает возможность ухода в зимнее трансферное окно. В услугах Лунина заинтересованы французский Лилль, а также испанские Эспаньол и Гранада.

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Он перешел в Реал в 2018 году, но затем два сезона бегал по арендам (Леганес, Вальядолид, Овьедо). В минувшем сезоне Лунин сыграл только один поединок за королевский клуб, это произошло в матче Кубка Испании. Из-за недостаточной игровой практики в своем клубе футболист не попал в заявку на Евро-2020.