Термінатор підтримав Ломаченка: українець б'ється за свою країну дуже давно

Коммі схвалив вчинок Ломаченка / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко відмовився від поєдинку з Джорджем Камбососом. У Василя зараз важливіший бій – проти російських фашистів.

Суперник Ломаченка в останньому поєдинку на рингу – Річард Коммі, прокоментував відмову українця від другого шансу стати абсолютним чемпіоном світу.

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"Насамперед ця країна – Україна – це те місце, де він перебуває. І він б'ється, представляє свою країну дуже давно. З того часу, як він одягнув рукавички і почав боксувати. Тому, я думаю, тут немає нічого особливого. Адже країна, яка зробила тебе тим, хто є, зараз у кризі. Тому я вважаю, що це правильне рішення – повернутися та захищати свою країну. Моє серце з ним. Я підтримую таке рішення. Я б зробив те саме для моєї країни", – цитує Коммі vringe.com.

Ломаченко переміг Коммі і тепер хоче бою з Камбососом / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів у грудні минулого року. Африканець уникнув нокауту, бо Ломаченко відмовився взяти на себе вбивство.