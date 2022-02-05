5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
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Тоттенгем --
Брайтон --
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Боруссія Д --
Байєр --
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Барселона --
Атлетіко --
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Сенегал --
Єгипет --
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Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
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Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
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Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
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Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
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Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Тепер усіх порве! Українець на Олімпіаді став батьком

Андрій Трофімов
5 лютого, 16:26
Знаменна подія сталася у житті 24-річного біатлоніста Богдана Цимбала

У Богдана Цимбала - поповнення у родині / Фото: Instagram, biathlon.com.ua

У біатлоніста олімпійської збірної України Богдана Цимбала народився син.

Хлопчика, котрого Богдану народила його дружина Анастасія, назвали Григорієм! Вага малюка склала 3800 грамів, зріст – 54 см.

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"Тепер кожен ранок точно не з кавою", – написала у себе в сторіз щаслива мати.

Щасливий же батько під впливом такого емоційного "допінгу", як поява дитини в сім'ї, неодмінно має досягти успіху на Іграх-2022 у Пекіні.

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Нагадаємо, розпочалася Олімпіада в Пекіні для українських біатлоністів не найкращим чином. У змішаній естафеті четвірка у складі Валентини Семеренко, Юлії Джими, Артема Прими та Дмитра Підручного посіла лише 13-й рядок.