5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
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Тоттенхэм --
Брайтон --
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Боруссия Д --
Байер --
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Сенегал --
Египет --
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Лилль --
ПСЖ --
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Черноморец --
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Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
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Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
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Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
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Реал --
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Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
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Интер --
Ливерпуль --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Теперь всех порвет! Украинец на Олимпиаде стал отцом

Андрей Трофимов
5 февраля, 16:26
Знаменательное событие случилось в жизни 24-летнего биатлониста Богдана Цымбала

У Богдана Цымбала - пополнение в семье / Фото: Instagram, biathlon.com.ua

У биатлониста олимпийской сборной Украины Богдана Цымбала родился сын.

Мальчика, которого Богдану родила его жена Анастасия, назвали Григорием! Вес малыша составил 3800 граммов, рост – 54 см.

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"Теперь каждое утро точно не с кофе", – написала у себя в сториз счастливая мама.

Счастливый же отец под воздействием такого эмоционального "допинга", как появление ребенка в семье, непременно должен добиться успеха на Играх-2022 в Пекине.

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Напомним, началась Олимпиада в Пекине для украинских биатлонистов не лучшим образом. В смешанной эстафете четверка в составе Валентины Семеренко, Юлии Джимы, Артема Примы и Дмитрия Пидручного заняла лишь 13-е место.