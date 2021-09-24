Тепер із Динамо і Шахтарем: пряма трансляція жеребкування Кубка України

Гранди вступають в боротьбу за Кубок України
Сьогодні в Будинку футболу відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Кубка України.
В 1/8 фіналу до 11 переможців четвертого раунду приєднаються п'ять представників України в єврокубках – Динамо, Шахтар, Зоря, Колос і Ворскла.
В 1/8 фіналу зіграють представники всіх дивізіонів країни.
Прем'єр-ліга:
- Динамо Київ;
- Шахтар Донецьк;
- Зоря Луганськ;
- Колос Ковалівка;
- Ворскла Полтава;
- Рух Львів;
- Олександрія;
- Дніпро-1;
- Маріуполь;
- Верес Рівне;
- Металіст 1925 Харків;
- Львів;
- Чорноморець Одеса.
Перша ліга:
- Металіст Харків;
- Альянс Липова Долина.
Друга ліга:
- ЛНЗ Черкаси.
Початок о 12:00. Дивіться пряму відео-трансляцію жеребкування:
Базовий день проведення матчів 1/8 Кубка України – 27 жовтня.