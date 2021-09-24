24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Тепер із Динамо і Шахтарем: пряма трансляція жеребкування Кубка України

Любомир Луканюк
24 вересня, 10:36
П'ять представників України в єврокубках вступають у боротьбу за Кубок України – дивіться жеребкування 1/8 фіналу 24 вересня

Гранди вступають в боротьбу за Кубок України

Сьогодні в Будинку футболу відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Кубка України.

В 1/8 фіналу до 11 переможців четвертого раунду приєднаються п'ять представників України в єврокубках – Динамо, Шахтар, Зоря, Колос і Ворскла.

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В 1/8 фіналу зіграють представники всіх дивізіонів країни.

Прем'єр-ліга:

  • Динамо Київ;
  • Шахтар Донецьк;
  • Зоря Луганськ;
  • Колос Ковалівка;
  • Ворскла Полтава;
  • Рух Львів;
  • Олександрія;
  • Дніпро-1;
  • Маріуполь;
  • Верес Рівне;
  • Металіст 1925 Харків;
  • Львів;
  • Чорноморець Одеса.

Перша ліга:

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  • Металіст Харків;
  • Альянс Липова Долина.

Друга ліга:

  • ЛНЗ Черкаси.

Початок о 12:00. Дивіться пряму відео-трансляцію жеребкування:

Базовий день проведення матчів 1/8 Кубка України – 27 жовтня.

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