Тепер із Динамо і Шахтарем: пряма трансляція жеребкування Кубка України

Гранди вступають в боротьбу за Кубок України

Сьогодні в Будинку футболу відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Кубка України.

В 1/8 фіналу до 11 переможців четвертого раунду приєднаються п'ять представників України в єврокубках – Динамо, Шахтар, Зоря, Колос і Ворскла.

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В 1/8 фіналу зіграють представники всіх дивізіонів країни.

Прем'єр-ліга:

Динамо Київ;

Шахтар Донецьк;

Зоря Луганськ;

Колос Ковалівка;

Ворскла Полтава;

Рух Львів;

Олександрія;

Дніпро-1;

Маріуполь;

Верес Рівне;

Металіст 1925 Харків;

Львів;

Чорноморець Одеса.

Перша ліга:

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Металіст Харків;

Альянс Липова Долина.

Друга ліга:

ЛНЗ Черкаси.

Початок о 12:00. Дивіться пряму відео-трансляцію жеребкування:

Базовий день проведення матчів 1/8 Кубка України – 27 жовтня.