Теперь с Динамо и Шахтером: прямая трансляция жеребьевки Кубка Украины

Гранды вступают в борьбу за Кубок Украины

Сегодня в Доме футбола состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины.

В 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда присоединятся пять представителей Украины в еврокубках – Динамо, Шахтер, Заря, Колос и Ворскла.

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В 1/8 финала сыграют представители всех дивизионов страны.

Премьер-лига:

Динамо Киев;

Шахтер Донецк;

Заря Луганск;

Колос Ковалевка;

Ворскла Полтава;

Рух Львов;

Александрия;

Днепр-1;

Мариуполь;

Верес Ровно;

Металлист 1925 Харьков;

Львов;

Черноморец Одесса.

Первая лига:

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Металлист Харьков;

Альянс Липовая Долина.

Вторая лига:

ЛНЗ Черкассы.

Начало в 12:00. Смотрите прямую видео-трансляцию жеребьевки:

Базовый день проведения матчей 1/8 Кубка Украины – 27 октября.