24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Теперь с Динамо и Шахтером: прямая трансляция жеребьевки Кубка Украины

Любомир Луканюк
24 сентября, 10:36
Пять представителей Украины в еврокубках вступают в борьбу за Кубок Украины – смотрите жеребьевку 1/8 финала 24 сентября

Гранды вступают в борьбу за Кубок Украины

Сегодня в Доме футбола состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины.

В 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда присоединятся пять представителей Украины в еврокубках – Динамо, Шахтер, Заря, Колос и Ворскла.

Реклама

В 1/8 финала сыграют представители всех дивизионов страны.

Премьер-лига:

  • Динамо Киев;
  • Шахтер Донецк;
  • Заря Луганск;
  • Колос Ковалевка;
  • Ворскла Полтава;
  • Рух Львов;
  • Александрия;
  • Днепр-1;
  • Мариуполь;
  • Верес Ровно;
  • Металлист 1925 Харьков;
  • Львов;
  • Черноморец Одесса.

Первая лига:

Реклама

  • Металлист Харьков;
  • Альянс Липовая Долина.

Вторая лига:

  • ЛНЗ Черкассы.

Начало в 12:00. Смотрите прямую видео-трансляцию жеребьевки:

Базовый день проведения матчей 1/8 Кубка Украины – 27 октября.

Реклама

Реклама