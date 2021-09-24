Теперь с Динамо и Шахтером: прямая трансляция жеребьевки Кубка Украины

Гранды вступают в борьбу за Кубок Украины
Сегодня в Доме футбола состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины.
В 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда присоединятся пять представителей Украины в еврокубках – Динамо, Шахтер, Заря, Колос и Ворскла.
В 1/8 финала сыграют представители всех дивизионов страны.
Премьер-лига:
- Динамо Киев;
- Шахтер Донецк;
- Заря Луганск;
- Колос Ковалевка;
- Ворскла Полтава;
- Рух Львов;
- Александрия;
- Днепр-1;
- Мариуполь;
- Верес Ровно;
- Металлист 1925 Харьков;
- Львов;
- Черноморец Одесса.
Первая лига:
- Металлист Харьков;
- Альянс Липовая Долина.
Вторая лига:
- ЛНЗ Черкассы.
Начало в 12:00. Смотрите прямую видео-трансляцию жеребьевки:
Базовый день проведения матчей 1/8 Кубка Украины – 27 октября.