Тепер залишиться на все життя. Російського боксера понівечили у рингу

Бетербієв після бою з Брауном / Фото: Колаж: Сьогодні

Пресслужба промоутерської компанії Top Rank опублікувала фото чемпіона світу за версіями WBC та IBF у напівважкій вазі росіянина Артура Бетербієва.

Знімок було зроблено відразу після бою Артура з американцем Маркусом Брауном. Бетербієв отримав жахливе розсічення і закінчував поєдинок із залитим кров'ю обличчям.

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Наскільки серйозне розсічення можна судити зі шраму на лобі боксера.

Бій Бетербієва та Брауна пройшов у ніч на 18 грудня у Монреалі та завершився перемогою росіянина нокаутом у дев'ятому раунді.

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Для Артура це був уже п'ятий захист титулу за версією IBF та другий захист поясу WBC.

До речі, Бетербієв мало не втратив чемпіонські титули ще до бою. Він не міг вкластися у вагову категорію. На зважуванні довелося навіть зняти труси.