Теперь останется на всю жизнь. Российского боксера изуродовали в ринге

Бетербиев после боя с Брауном / Фото: Коллаж: Сегодня

Пресс-служба промоутерской компании Top Rank опубликовала фото чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева.

Снимок был сделан сразу после боя Артура с американцем Маркусом Брауном. Бетербиев получил ужасное рассечение и заканчивал поединок с залитым кровью лицом.

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Насколько серьезное рассечение можно судить из шрама на лбу боксера.

Бой Бетербиева и Брауна прошел в ночь на 18 декабря в Монреале и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде.

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Для Артура это была уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC.

Кстати, Бетербиев едва не потерял чемпионские титулы еще до боя. Он не мог вложиться в весовую категорию. На взвешивании пришлось даже снять трусы.