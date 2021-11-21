Тепер офіційно! Кріштіану Роналду залишився без головного тренера

Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Офіційний сайт оголосив про звільнення Уле Гуннара Сульшера з посади головного тренера команди.

"Манчестер Юнайтед може підтвердити, що Уле Гуннар Сульшер залишив свою посаду. Дякуємо за все, Уле", – йдеться у повідомленні пресслужби клубу.

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Сульшер працював у клубі з грудня 2018 року, коли був призначений виконувачем обов'язків головного тренера, а у березні 2019 року офіційно затверджений на посаді.

Під керівництвом норвежця англійський клуб дійшов до фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2020/2021, у якому поступився Вільярреалу у серії пенальті.

Тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед буде Майкл Каррік.

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На цей момент манкуніанці посідають 7-ме місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 17 очок.