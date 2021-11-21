21 листопада 21:45
Дженоа --
Рома --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Тепер офіційно! Кріштіану Роналду залишився без головного тренера

Павло Василенко
21 листопада, 13:00
Манчестер Юнайтед оголосив про відставку головного тренера команди Уле Гуннара Сульшера

Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Офіційний сайт оголосив про звільнення Уле Гуннара Сульшера з посади головного тренера команди.

"Манчестер Юнайтед може підтвердити, що Уле Гуннар Сульшер залишив свою посаду. Дякуємо за все, Уле", – йдеться у повідомленні пресслужби клубу.

Реклама

Сульшер працював у клубі з грудня 2018 року, коли був призначений виконувачем обов'язків головного тренера, а у березні 2019 року офіційно затверджений на посаді.

Під керівництвом норвежця англійський клуб дійшов до фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2020/2021, у якому поступився Вільярреалу у серії пенальті.

Тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед буде Майкл Каррік.

Реклама

На цей момент манкуніанці посідають 7-ме місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 17 очок.