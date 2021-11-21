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Дженоа --
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Ингулец --
21 ноября 17:00
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Мариуполь --
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Колос --
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Верес --
Металлист 1925 --
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Мариуполь --
Львов --
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Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
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Теперь официально! Криштиану Роналду остался без главного тренера

Павел Василенко
21 ноября, 13:00
Манчестер Юнайтед объявил об отставке главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера

Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Официальный сайт объявил об уходе Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.

"Манчестер Юнайтед может подтвердить, что Уле Гуннар Сульшер покинул свой пост. Спасибо за все, Уле", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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Сульшер работал в клубе с декабря 2018 года, когда был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а в марте 2019 года официально утвержден в должности.

Под руководством норвежца английский клуб дошел до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил Вильярреалу в серии пенальти.

Временно исполняющим обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед будет Майкл Каррик.

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В данный момент манкунианцы занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков.