Теперь официально! Криштиану Роналду остался без главного тренера

Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Официальный сайт объявил об уходе Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.

"Манчестер Юнайтед может подтвердить, что Уле Гуннар Сульшер покинул свой пост. Спасибо за все, Уле", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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Сульшер работал в клубе с декабря 2018 года, когда был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а в марте 2019 года официально утвержден в должности.

Под руководством норвежца английский клуб дошел до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил Вильярреалу в серии пенальти.

Временно исполняющим обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед будет Майкл Каррик.

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В данный момент манкунианцы занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков.