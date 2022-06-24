Тайсон Ф'юрі взяв до рук зброю. Готовий дати відсіч Росії

Тайсон Ф'юрі готовий піти добровольцем на фронт

Сьогодні близький соратник Володимира Путіна, депутат Держдуми генерал Андрій Гурулєв попередив, що Лондон стане першим містом, який бомбитимуть у разі чергової світової війни.

У такому разі можна не сумніватися, що чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі захищатиме свою батьківщину. Британець запостив у соцмережах фотографію зі зброєю, підписавши у своєму стилі.

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"Ласкаво просимо до мого світу. Довбаний Джон Рембо з'їсть твоє серце", – написав Тайсон у Instagram.

Раніше Ф'юрі вже казав, що готовий воювати проти Росії .

"Я буду першим, хто приєднається, якщо Англія чи США втрутяться у війну, буду першим у черзі. Мій батько теж, і всі хлопці – ми запишемося добровольцями. Якщо ви із цієї країни, живете там – захищайте її. Любіть свою жінку та боріться за свою країну", – заявив Ф'юрі.

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