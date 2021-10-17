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Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Тарас Шелестюк повернувся на ринг після дворічної паузи і нокаутував суперника (відео)

Олександр Трикіша
17 жовтня, 08:33
Український боксер Тарас Шелестюк після майже дворічного постою повернувся на ринг і здобув свою 19-ту перемогу в профі. Він ще жодного разу не програвав!

Тарас Шелестюк повернувся на ринг і одержав перемогу / Фото: Instagram

Шелестюк мав зустрічатися з 22-річним перспективним мексиканцем Рікардо Саласом, але буквально перед самим боєм трапилася заміна суперника – проти українця боксувати вийшов 40-річний Ернесто Еспана.

Заміна суперника стала настільки несподіваною, що на авторитетному сайті boxrec.com досі значиться, що Шелестюк боксував проти Саласа.

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Проте, заміна опонента не збентежила Тараса. Українець домінував на рингу і в 10-му раунді після чергової атаки рефері змушений був зупинити бій.

Шелестюк здобув свою 19-ту перемогу на професійному рингу і ще жодного разу не програв. У попередній раз він виходив на ринг в січні 2020 року, коли переміг Луїса Верона.

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Раніше ми писали, що український боксер став вільним агентом, щоб битися за чемпіонський пояс. Призер Олімпійських ігор розірвав угоду зі своїм промоутером і тепер має намір поборотися за чемпіонський пояс.

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