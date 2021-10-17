Тарас Шелестюк повернувся на ринг після дворічної паузи і нокаутував суперника (відео)

Тарас Шелестюк повернувся на ринг і одержав перемогу / Фото: Instagram
Шелестюк мав зустрічатися з 22-річним перспективним мексиканцем Рікардо Саласом, але буквально перед самим боєм трапилася заміна суперника – проти українця боксувати вийшов 40-річний Ернесто Еспана.
Заміна суперника стала настільки несподіваною, що на авторитетному сайті boxrec.com досі значиться, що Шелестюк боксував проти Саласа.
Проте, заміна опонента не збентежила Тараса. Українець домінував на рингу і в 10-му раунді після чергової атаки рефері змушений був зупинити бій.
Шелестюк здобув свою 19-ту перемогу на професійному рингу і ще жодного разу не програв. У попередній раз він виходив на ринг в січні 2020 року, коли переміг Луїса Верона.
Раніше ми писали, що український боксер став вільним агентом, щоб битися за чемпіонський пояс. Призер Олімпійських ігор розірвав угоду зі своїм промоутером і тепер має намір поборотися за чемпіонський пояс.