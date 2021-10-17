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Десна --
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Заря --
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Львов --
30 октября 00:00
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Черноморец --
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Тарас Шелестюк вернулся на ринг после двухлетней паузы и нокаутировал соперника (видео)

Александр Трикиша
17 октября, 08:33
Украинский боксер Тарас Шелестюк после почти двухлетнего постоя вернулся на ринг и одержал свою 19-ю победу в профи. Он еще ни разу не проигрывал!

Тарас Шелестюк вернулся на ринг и одержал победу / Фото: Instagram

Шелестюк должен был встречаться с 22-летним перспективным мексиканцем Рикардо Саласом, но буквально перед самим боем случилась замена соперника – против украинца боксировать вышел 40-летний Эрнесто Эспана.

Замена соперника стала настолько неожиданной, что на авторитетном сайте boxrec.com до сих пор значится, что Шелестюк боксировал против Саласа.

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Тем не менее, замена оппонента не смутила Тараса. Украинец доминировал на ринге и в 10-м раунде после очередной атаки рефери вынужден был остановить бой.

Шелестюк одержал свою 19-ю победу на профессиональном ринге и еще ни разу не проиграл. В предыдущий раз он выходил на ринг в январе 2020 года, когда победил Луиса Верона.

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Ранее мы писали, что украинский боксер стал свободным агентом, чтобы драться за чемпионский пояс. Призер Олимпийский игр расторг соглашение со своим промоутером и теперь намерен побороться за чемпионский пояс.

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