Танк переїхав Убивцю гномів. Джервонта Девіс ефектно нокаутував претендента

Джервонта Девіс vs Роландо Ромеро / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч на 29 травня у Брукліні (Нью-Йорк, США) на відомій арені Barclays Center відбувся вечір боксу. В головній події шоу відбувся поєдинок між чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBA Джервонтою Девісом і Роландо Ромеро.

У першому раунді поєдинку суперники придивлялися один до одного, намагаючись знайти слабкі сторони. Девіс кілька разів пробив по корпусу претендента.

Реклама

У другому раунді Ромеро активізувався і в одному з епізодів боксерським прийомом поклав чемпіона на канвас. Але рефері справедливо не зафіксував нокдаун.

Реклама

У наступній трихвилинці Вбивця гномів двічі смачно влучив лівим хуком в чемпіона, але у відповідь отримав набагато більше.

У п'ятому раунді Девіс пропустив неприємний удар в обличчя, від якого його перекосило.

Реклама

Розв'язка настала у шостому раунді. Під час однієї з атак Роландо, Девіс упіймав претендента лівим хуком, який припав точно в щелепу. Від удару Ромеро завалився обличчям на канати і не без проблем піднявся на ноги.

Удар був такої сили, що претендента вивели із зали під руки.

Рефері, оцінивши ситуацію, зупинив бій. Технічним нокаутом перемогу у 6-му раунді здобув Девіс.

Американець утретє зумів захистити чемпіонський пояс. Ромеро зазнав першої поразки в кар'єрі.