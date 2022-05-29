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Танк переехал Убийцу гномов. Джервонта Дэвис эффектно нокаутировал претендента

Сергей Шаховец
29 мая, 11:29
Чемпион мира по версии WBA Джервонта Дэвис сумел отстоять титул, одержав досрочную победу над Роландо Ромеро

Джервонта Дэвис vs Роландо Ромеро / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь на 29 мая в Бруклине (Нью-Йорк, США) на известной арене Barclays Center состоялся вечер бокса. В главном событии шоу состоялся поединок между чемпионом мира в легком весе по версии WBA Джервонтой Дэвисом и Роландо Ромеро.

В первом раунде поединка соперники присматривались друг к другу, пытаясь найти слабые стороны. Дэвис несколько раз пробил по корпусу претендента.

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Во втором раунде Ромеро активизировался и в одном из эпизодов боксерским приемом уложил чемпиона на канвас. Но рефери справедливо не зафиксировал нокдаун.

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В следующей трехминутке Убийца гномов дважды смачно попал левым хуком в чемпиона, но в ответ получил намного больше.

В пятом раунде Дэвис пропустил неприятный удар в лицо, от которого его перекосило.

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Развязка наступила в шестом раунде. Во время одной из атак Роландо, Дэвис поймал претендента левым хуком, который пришелся точно в челюсть. От удара Ромеро завалился лицом на канаты, и не без проблем поднялся на ноги.

Удар был такой силы, что претендента вывели из зала под руки.

Рефери оценив ситуацию остановил бой. Техническим нокаутом победу в 6-м раунде одержал Дэвис.

Американец в третий раз сумел защитить чемпионский пояс. Ромеро потерпел первое поражение в карьере.