Такої немає в Усика та Кличка! Українському боксеру вручили унікальну нагороду

/ Фото: AFP

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик отримав нагороду від Всесвітньої боксерської ради. Раніше він казав, що має бізнес у кількох країнах.

Гвоздик був відзначений за високу спортивну майстерність, повагу до боксу та Адоніса Стівенсона.

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"Дякую за цю нагороду. Для мене честь бути частиною сім'ї та історії WBC. На жаль, Стівенсон не зміг бути тут, але він пройшов через багато труднощів у своєму житті. Сподіваюся, що з ним все буде добре. Бажаю йому всього найкращого", – цитує Гвоздика Isport.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Гвоздик нокаутував Стівенсона. Після поєдинку Адонісу стало погано у роздягальні, а потім його забрала швидка.

У лікарні канадець був уведений у штучну кому для нейтралізації наслідків внутрішньочерепного крововиливу. За тиждень Стівенсона вивели з коми, після чого він пройшов успішний курс реабілітації.

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