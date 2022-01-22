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Такому джебу позаздрить і Кличко: найбільший український суперваж вирубив чеха

Андрій Трофімов
22 січня, 22:14
На вечорі боксу в німецькому Карлсруе гігант з України Олександр Захожий ефектно впорався з чехом Павло Соуром – відео нокауту

Захожий залишається непереможним / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Захожий зростом 207 см відправив у нокдаун чеха Павела Соура у другому раунді та добив у третьому. Суперник українського гіганта, пропустивши ледь помітний лівий удар, впав на спину. І рефері присудив перемогу Захожому.

Це вже 16-та перемога 28-річного Захожого на прізвисько Мисливець на профі-рингу – 12-а нокаутом.

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Позаяк 39-річний чех Соур зазнав сьомої поразки за 14 перемог.

Нагадаємо, що в одному із попередніх поєдинків Захожий здолав Кевіна Джонсона – американця, який свого часу поступився за очками Віталію Кличку в бою за чемпіонський пояс WBC.

Олександр Захожий / Фото: Instagram

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/ Фото: Instagram

Додамо, що Захожий був спаринг-партнером Олександра Усика перед вересневим боєм з Ентоні Джошуа, сенсаційно виграним українцем.