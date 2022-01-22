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Такому джебу позавидует и Кличко: самый большой украинский супертяж вырубил чеха

Андрей Трофимов
22 января, 22:14
На вечере бокса в немецком Карлсруэ гигант из Украины Александр Захожий эффектно разделался с чехом Павел Соуром – видео нокаута

Захожий остается непобедимым / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Захожий ростом 207 см отправил в нокдаун чеха Павел Соура во втором раунде и добил в третьем. Соперник украинского гиганта, пропустив еле заметный удар левой, упал на спину. И рефери присудил победу Захожему.

Это уже 16-я победа 28-летнего Захожего по прозвищу Охотник на профи-ринге – 12-я нокаутом.

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Тогда как 39-летний чех Соур потерпел седьмое поражение при 14 победах.

Напомним, что в одном из предыдущих поединков Захожий одолел Кевина Джонсона – американца, в свое время уступившего по очкам Виталию Кличко в бою за чемпионский пояс WBC.

Александр Захожий / Фото: Instagram

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Виталий Кличко и Александр Захожий / Фото: Instagram

Добавим, что Захожий был спарринг-партнером Александра Усика перед сентябрьским боем с Энтони Джошуа, сенсационно выигранным украинцем.