Такого трешняка ще не було: капітан Динамо із вагітною дружиною застряг в аеропорту

Сім'я Сидорчука не могла повернутися додому з відпочинку / Фото: Instagram
Після відпочинку на Мальдівах, де Анна оголосила про свою вагітність, сімейство футболіста із пригодами діставалося на батьківщину
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Ми у Києві. Такого трешняка з перельотом у нас ще не було… просто скасували літак за 2 години до вильоту, просто 24 години в дорозі, готелі зайняті, спи де хочеш, з таким терміном вагітності ми вас випустити не можемо…
Але як добре повертатися на рідну Землю та порада: Завжди мати заначку на всяк випадок, щоб хоч якось повернуться додому.
І після цього, дітлахи запитали: "А ми ще на четвертому літаку полетимо сьогодні?", – написала дівчина.
Сергій та Ганна вже виховують трьох дітей – старшу доньку Кіру та двійнят Ніколь та Микиту, які з'явилися на світ у 2017 році.