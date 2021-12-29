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Такого трэшняка еще не было: капитан Динамо с беременной женой застрял в аэропорту

Александр Трикиша
29 декабря, 18:17
Жена лидера киевского Динамо Сергея Сидорчука Анна на своей странице в Instagram поделилась неприятной ситуацией, сложившейся с их семьей во время отдыха

Семья Сергея Сидорчука не могла вернуться домой с отдыха / Фото: Instagram

После отдыха на Мальдивах, где Анна объявила о своей беременности, семейство футболистов с приключениями добиралось на родину.

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Мы в Киеве. Такого трэшняка с перелетом у нас еще не было… просто отменили самолет за 2 часа до вылета, просто 24 часа в дороге, отели заняты, спи где хочешь, с таким сроком беременности мы вас выпустить не можем…

Но как хорошо возвращаться на родную Землю и совет: Всегда иметь заначку на всякий пожарный, чтоб хоть как-то вернуться домой.

И после этого всего детишки спросили: "А мы ещё на четвертом самолете полетим сегодня?" – написала девушка.

Сергей и Анна уже воспитывают троих детей – старшая дочь Кира и двойняшки Николь и Никита, появившиеся на свет в 2017 году.

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