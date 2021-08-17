17 серпня 22:00
Монако --
Шахтар --
19 серпня 22:00
Рапід Відень --
Зоря --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Так не діставайся же ти нікому! Трансфер Супряги знову зірвався

Олег Люлька
17 серпня, 10:50
Нападник Динамо був уже однією ногою в італійській Сампдорії, проте переговори про перехід гравця до клубу з Генуї знову зайшли в глухий кут

/ Фото: Getty Images

Як повідомляє TMW, Динамо і Сампдорія розірвали угоду щодо оренди 21-річного Владислава Супряги з правом викупу.

За даними джерела, 16 серпня власник Сампдорії Массімо Ферреро провів переговори з президентом Динамо Ігорем Суркісом, але вони виявилися безуспішними.

А нової домовленості між клубами немає.

Раніше повідомлялося, що Сампдорія заплатить Динамо 1,5 млн євро за річну оренду Супряги з можливістю подальшого викупу за 7 млн євро.

До цього Супрягу сватали до Удінезе.

Реклама

Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, в складі молодіжної збірної України Супряга став чемпіоном світу-2019.

Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Однак у Динамо нападник, якого називали "другим Шевченком", так і не розкрився.

Реклама