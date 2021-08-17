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Так не доставайся же ты никому! Трансфер Супряги снова сорвался

Олег Люлька
17 августа, 10:50
Нападающий Динамо был уже одной ногой в итальянской Сампдории, однако переговоры о переходе игрока в клуб из Генуи снова зашли в глухой угол

Владислав Супряга / Фото: Getty Images

Как сообщает TMW, Динамо и Сампдория разорвали соглашение по аренде 21-летнего Владислава Супряги с правом выкупа.

По данным источника, 16 августа владелец Сампдории Массимо Ферреро провел переговоры с президентом Динамо Игорем Суркисом, но они оказались безуспешными.

А новой договоренности между клубами нет.

Ранее сообщалось, что Сампдория заплатит Динамо 1,5 млн евро за годичную аренду Супряги с возможностью дальнейшего выкупа за 7 млн евро.

До этого Супрягу сватали в Удинезе.

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Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, в составе молодежной сборной Украины Супряга стал чемпионом мира-2019.

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Однако в Динамо нападающий, которого называли "вторым Шевченко", так и не раскрылся.

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