Супряга уходит из Динамо: стало известно, когда и за сколько

Сампдория договорилась с Динамо об аренде 21-летнего Супряги за 1,5 млн евро на сезон с возможностью дальнейшего выкупа за 7 млн евро.
Об этом сообщает сайт итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио.
Согласно данным источника, окончательно сделка будет завершена 16 августа.
При этом президент Динамо Игорь Суркис продолжает настаивать, что пока в киевский клуб ни одного официального предложения по Супряге не поступало. Интрига сохраняется...
Ранее Супрягу сватали в Удинезе.
Напомним, в составе молодежной сборной Украины Супряга стал чемпионом мира-2019.
Однако в Динамо нападающий, которого называли "вторым Шевченко", так и не раскрылся.
В субботу, 14 августа, без Супряги в заявке Динамо проиграло Интеру 0:3 в контрольном матче в итальянской Монце.
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