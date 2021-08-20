Так тримати! Юна українка виграла чемпіонат Європи з боксу

Кіра Макогоненко стала чемпіонкою Європи з боксу серед юніорів / Фото: Инстаграм

Юна українка Кіра Макогоненко виграла перше золото на чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів.

13-річна спортсменка перемогла у фінальному бою в категорії до 42 кг серед дівчат. Харківська боксерка-вундеркінд здолала росіянку Анастасію Панечкіну.

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Кіра Макогоненко / Фото: Инстаграм

Також в фінальних поєдинках брали участь Валерія Локтіонова (36 кг) і Таїсія Покусай (40 кг), але вони поступилися представницям Росії і завоювали срібло ЧЄ.

Нагадаємо, що з 12 по 20 серпня у Боснії та Герцеговині проходить чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат. У змаганнях беруть участь 274 спортсмена (196 юнаків і 78 дівчат) з 25 країн. Медалі розігруються в 16 вагових категоріях серед юнаків і в 13 категоріях серед дівчат.

Сьогодні проходить фінальний день змагань, в якому бере участь рекордна кількість українських спортсменів – 16 боксерів (8 юнаків і 8 дівчат).