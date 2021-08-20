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Так держать! Юная украинка выиграла чемпионат Европы по боксу

Сергей Шаховец
20 августа, 19:03
На юниорском чемпионате Европы по боксу Украина завоевала первое золото

Кира Макогоненко стала чемпионкой Европы по боксу среди юниоров / Фото: Инстаграм

Юная украинка Кира Макогоненко выиграла первое золото на чемпионате Европы по боксу среди юниоров.

13-летняя спортсменка победила в финальном бою в категории до 42 кг среди девушек. Харьковская боксер-вундеркинд одолела россиянку Анастасию Панечкину.

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Кира Макогоненко / Фото: Инстаграм

Также в финальных поединках участвовали Валерия Локтионова (36 кг) и Таисия Покусай (40 кг), но они уступили представительницам России и завоевали серебро ЧЕ.

Напомним, что с 12 по 20 августа в Боснии и Герцеговине проходит чемпионат Европы среди юношей и девушек. В соревнованиях участвуют 274 спортсмена (196 юношей и 78 девушек) из 25 стран. Медали разыгрываются в 16 весовых категориях среди юношей и в 13 категориях среди девушек.

Сегодня проходит финальный день соревнований, в котором принимает участие рекордное количество украинских спортсменов – 16 боксеров (8 юношей и 8 девушек).

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